Ученые официально опровергли теорию о двойнике Рудольфа Гесса

Ученые из Университета Зальцбурга в Австрии совместно с американскими военными медиками провели исследования, в результате которых смогли официально опровергнуть расхожую теорию заговора о том, что Рудольфа Гесса — ближайшего соратника Адольфа Гитлера — якобы заменили двойником в тюрьме Шпандау в Берлине после Нюрнбергского процесса. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Forensic Science International: Genetics.

Исследователи сравнили генетический материал ныне живущего неназванного родственника нацистского партийного деятеля и образцы крови, взятые в 1982 году у повесившегося в 1987 году в камере Шпандау "заключенного номер 7" (под этим номером отбывал пожизненное заключение "заместитель фюрера" Гесс). Результаты позволили идентифицировать "номер 7" как Рудольфа Гесса.

"Несовпадение сыграло бы в поддержку теории о подмене, но в итоге результаты совпали", — сказал газете The Guardian соавтор исследования профессор Ян Кемпер-Кислих.

Останки самого Гесса были эксгумированы из захоронения в городе Вунзидель восемь лет назад. Их кремировали и развеяли прах над морем с согласия родственников, чтобы лишить неонацистов возможности совершать паломничество к его могиле. Однако использованный в исследовании образец крови Гесса годами хранился в герметичных условиях другим соавтором работы — бывшим патологоанатомом армии США Риком Уолом.

Главной задачей ученых было сравнить Y-хромосомы. "Обычно тесты ДНК на установление отцовства не работают на дальних родственниках. Но, с другой стороны, мы знали, что оба донора образцов имели общую мужскую линию. У людей, имеющих непрерывную мужскую линию родства, одинаковый набор молекулярно-генетических маркеров в Y-хромосоме", — говорит Кемпер-Кислих.

Вероятность родства двух личностей, чьи образцы крови были исследованы, составила 99,99%. При этом научные сотрудники, проводившие анализ крови, до самого окончания работы не знали, что за история стоит за этим генетическим материалом.

Узник Шпандау

Гесс стал военнопленным в самом начале войны. В 1941 году он выполнял секретную миссию по высадке в Шотландии с целью заключить мирный договор с Великобританией. Однако после приземления нацист был задержан шотландским фермером и с тех пор пребывал разных тюрьмах, включая лондонский Тауэр. Последним пристанищем Гесса стала тюрьма Шпандау в Берлине, охранявшаяся посменно войсками СССР, США, Великобритании и Франции. Он попал туда в 1947 году, а с 1966 года оставался единственным заключенным этой тюрьмы.