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Во время затмения на Луну упал метеорит 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Brett Ashton
Во время затмения 21 января на Луну упал метеорит. Это заметил пользователь сайта Reddit, он обратился к специалистам, чтобы те изучили это событие подробнее.
Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги. Как оказалось, падение заметили многие из тех, кто наблюдал за затмением, но не все поняли, что именно произошло. Некоторые приняли изменения в изображении Луны за дефект при съемке.
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Причин для беспокойства нет, уверяют специалисты. В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 м. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения. В ближайшем будущем астрономы планируют более подробно изучить падение метеорита и получить снимки нового кратера.
На Луне нет атмосферы, в которой сгорали бы мелкие метеоры. Кроме того, условия спутника позволяют кратерам сохраняться на протяжении миллионов лет — здесь нет ни дождей, ни движения тектонических плит. Все это позволяет ученым делать выводы и о том, сколько метеоритов попало на Землю за время ее существования.
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