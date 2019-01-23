Ученые обнаружили новую причину смерти Александра Македонского

Легендарный полководец Александр Македонский мог умереть от синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщили американские ученые из Университета Отаго во главе с Кэтрин Халль.

Синдром Гийена-Барре является аутоимунным заболеванием, в результате которого развивается мышечная слабость и паралич дыхательных мышц. В то далекое время болезнь могла быть вызвана бактериями из рода Campylobacter. По мнению автора исследования, врачи констатировали смерть не по отсутствию пульса, а по отсутствию дыхания. В то время медики могли еще не знать о параличе дыхательных мышц.

— Его смерть может быть самым известным в истории когда-либо зарегистрированным случаем ложной констатации смерти, — считает автор исследования Кэтрин Халль.

Она добавила, что Александр Македонский мог уйти из жизни на шесть дней позже официальной констатации смерти.

Считается, что полководец умер в 323 году до нашей эры в Вавилоне в возрасте 32 лет. Современные исследователи приводили несколько причин его смерти от отравления мышьяком и до лихорадки Западного Нила. Полностью исследование опубликовано на University of Otago.