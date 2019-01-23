Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле

Ученые обнаружили новую причину смерти Александра Македонского 

Вечерняя Москва + ещё 1 13 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Легендарный полководец Александр Македонский мог умереть от синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщили американские ученые из Университета Отаго во главе с Кэтрин Халль.
Синдром Гийена-Барре является аутоимунным заболеванием, в результате которого развивается мышечная слабость и паралич дыхательных мышц. В то далекое время болезнь могла быть вызвана бактериями из рода Campylobacter. По мнению автора исследования, врачи констатировали смерть не по отсутствию пульса, а по отсутствию дыхания. В то время медики могли еще не знать о параличе дыхательных мышц.
— Его смерть может быть самым известным в истории когда-либо зарегистрированным случаем ложной констатации смерти, — считает автор исследования Кэтрин Халль.
Она добавила, что Александр Македонский мог уйти из жизни на шесть дней позже официальной констатации смерти.
Считается, что полководец умер в 323 году до нашей эры в Вавилоне в возрасте 32 лет. Современные исследователи приводили несколько причин его смерти от отравления мышьяком и до лихорадки Западного Нила. Полностью исследование опубликовано на University of Otago.
Ранее на сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что ученые нашли новый способ борьбы с раковыми клетками.
Вечерняя Москва: последние новости
Сайты государственных ведомств могут работать нестабильно с 1 февраля Первый складной смартфон в мире показали широкой аудитории «Ватсап» ограничил массовую рассылку сообщений
Комментарии
Наука и техника , Александр Македонский , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о выводе войск США из Сирии99
Горящие в Черном море суда вошли в российские воды12
С прицелом на Москву: грузинский флот потренируется с НАТО6
Чубайс предложил Захаровой новую неожиданную работу170
Разнос Роскосмосу, угроза Сирии и другие события дня26
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение