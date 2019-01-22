Российские ученые создали устройство для чтения мыслей

Аппарат позволит пациентам, перенесшим инсульт, набирать на компьютере тексты усилием мысли. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) «НейроНет» Александр Семенов

Проект получил название «Нейрочат». Первая опытная партия составила несколько сотен. Аппараты были разосланы для тестирования в ряд российских реабилитационных центров.

Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове.

Отмечается, что пациенты должен сконцентрироваться на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора. Таким способом больные смогут общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью интернета.

В марте разработку планируется представить на конференции по нейротехнологиям European Neuro Convention в Англии.