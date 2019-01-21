Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как Кокорин оскорбил россиян, ограничения в WhatsApp и другие события дня
Как Кокорин оскорбил россиян, ограничения в WhatsApp и другие события дня

Ученые: Морские рыбы научились жить без кислорода 

Российская Газета 1 час назад
Фото: MBARI
Морские биологи из Научно-исследовательского института Монтерей Бей (MBARI, США) обнаружили в темных глубинах Калифорнийского залива сотни рыб, которые способны обходиться без кислорода.
Работа опубликована в журнале Ecology, а коротко о ней рассказывается на сайте MBARI. Открытие было сделано при помощи данных, полученных дистанционно управляемым подводным аппаратом ROV.
Сотни рыб ученые обнаружили в темных глубинах Калифорнийского залива, где практически нет кислорода. Для большинства морских обитателей такая среда была бы смертельно опасной. Однако обнаруженные рыбы чувствуют себя в ней превосходно.
"Я с трудом поверила своим глазам, — говорит ведущий автор статьи Наталья Галло. — Мы наблюдали морских угрей, гренадеров и даже небольших акул, активно плавающих в областях, где концентрация кислорода составляла менее одного процента от типичных поверхностных концентраций".
Химический состав среды обитания сам собой должен был бы исключить присутствие в ней рыбы. Однако исследование показало, что рыбы намеренно отдают предпочтение таким районам, игнорируя области с повышенным содержанием кислорода.
По мнению ученых, открытие говорит о том, что морские обитатели приспосабливаются к химическому изменению состава воды Мирового океана.
Российская Газета: последние новости
Ученые предложили альтернативное объяснение существованию планеты X В Индии из-под земли "вышли" терракотовые боги Получено доказательство величайшего прогноза Стивена Хокинга
Комментарии
Наука и техника , Наука , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Керченском проливе горят два корабля57
Израиль смог справиться с «Панцирем»362
ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ164
Появились первые данные о погибших в Керченском проливе1
В Шереметьево снова ЧП7
Видео
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян, ограничения в WhatsApp и другие события дня
В мире
00:11
В Керченском проливе горят два корабля
Происшествия
03:33
«Россия и Япония не откажутся от национальных интересов»
Политика Статьи
00:57
Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности
Политика
04:15
ПАСЕ определилась с ролью Украины в вопросе с РФ
В мире Украина
07:24
Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса
Украина В мире
05:20
«Его отцу нравился кофе в концлагерях»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение