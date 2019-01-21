Ученые: Морские рыбы научились жить без кислорода

Морские биологи из Научно-исследовательского института Монтерей Бей (MBARI, США ) обнаружили в темных глубинах Калифорнийского залива сотни рыб, которые способны обходиться без кислорода.

Работа опубликована в журнале Ecology, а коротко о ней рассказывается на сайте MBARI. Открытие было сделано при помощи данных, полученных дистанционно управляемым подводным аппаратом ROV.

Сотни рыб ученые обнаружили в темных глубинах Калифорнийского залива, где практически нет кислорода. Для большинства морских обитателей такая среда была бы смертельно опасной. Однако обнаруженные рыбы чувствуют себя в ней превосходно.

"Я с трудом поверила своим глазам, — говорит ведущий автор статьи Наталья Галло. — Мы наблюдали морских угрей, гренадеров и даже небольших акул, активно плавающих в областях, где концентрация кислорода составляла менее одного процента от типичных поверхностных концентраций".

Химический состав среды обитания сам собой должен был бы исключить присутствие в ней рыбы. Однако исследование показало, что рыбы намеренно отдают предпочтение таким районам, игнорируя области с повышенным содержанием кислорода.

По мнению ученых, открытие говорит о том, что морские обитатели приспосабливаются к химическому изменению состава воды Мирового океана.