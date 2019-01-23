Эксперты предупредили об угрозе сбоев в работе сайтов госорганов и банков

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Работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля, когда вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System), говорится в сообщении Института развития интернета (ИРИ). "Изменения в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля, сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS. В зоне риска сайты федеральных ведомств и правительств ряда регионов", — говорится в сообщении. Минобрнауки, Минприроды и Как отмечает ИРИ, в "красной зоне" — официальные порталы Федеральной таможенной службы Минсельхоза , сайты региональных правительств Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также двух банков — "Юникредит банка" и Промсвязьбанка . "Сайты этих организаций, если ПО не будет обновлено, могут полностью перестать работать", — поясняет ИРИ. Минфина и В "желтой зоне" находится целый ряд сайтов, которые с 1 февраля без обновления ПО могут работать нестабильно. К ним относится сайт Сбербанка , сайты Росрыболовства Минэнерго , а также правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов. "Проблема не коснется сайтов, которые используют популярные хостинги, регулярно обновляющие программное обеспечение. Сбои — а именно, полное или частичное нарушение работы сайта — могут возникнуть у тех, кто поддерживает собственный сервер, как это часто делают госструктуры или крупные частные компании", — говорится в сообщении. ИРИ рекомендует системным администраторам обновить программное обеспечение на серверах и проверить поддержку EDNS либо передать поддержку доменной зоны на один из DNS-хостингов.