Китай запускает крупнейший проект по созданию дождей

Китае приступают к осуществлению крупнейшего в мире проекта по созданию искусственного дождя. Главная причина развития технологий управления погодой — изменение климата.

«На тибетском плато прогнозируются серьёзные засухи и повышение температур, которые уменьшат региональные осадки», — сообщают Метеовести.

Страна уже более пяти лет ежегодно создаёт порядка 55 млрд тонн искусственного дождя. В этом году на склонах Тибета китайские власти намерены построить десятки тысяч камер сгорания. Твёрдое топливо, которое будет в них сжигаться, приведёт к выбросам в атмосферу йодида серебра, который действует как конденсат для молекул воды в воздухе.