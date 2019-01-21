Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай запускает крупнейший проект по созданию дождей 

News.ru 1 час назад
Фото: Jiang Kehong/Xinhua/Global Look Press
В Китае приступают к осуществлению крупнейшего в мире проекта по созданию искусственного дождя. Главная причина развития технологий управления погодой — изменение климата.
«На тибетском плато прогнозируются серьёзные засухи и повышение температур, которые уменьшат региональные осадки», — сообщают Метеовести.
Страна уже более пяти лет ежегодно создаёт порядка 55 млрд тонн искусственного дождя. В этом году на склонах Тибета китайские власти намерены построить десятки тысяч камер сгорания. Твёрдое топливо, которое будет в них сжигаться, приведёт к выбросам в атмосферу йодида серебра, который действует как конденсат для молекул воды в воздухе.
Ранее News.ru писал, что президент Финляндии Саули Ниинистё поддержал инициативу своего австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена о признании лидирующей роли ЕС в борьбе с климатическими изменениями на Земле. Финский лидер поблагодарил федерального президента за призыв к более амбициозным действиям. Австрийский политик в ходе всемирного саммита в защиту климата заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату должен стать толчком для Евросоюза к активному спасению планеты.
News.ru: последние новости
NASA отправит беспилотник на Титан Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети Корабль для полётов к Луне Россия создаст за свой счёт
Комментарии
Наука и техника , ЕС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей103
Захарова вновь ответила Чубайсу133
Российские военные погибли в Абхазии68
Власти Таганрога объяснили мизерное пособие многодетной113
Чубайс резко ответил Захаровой543
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
07:20
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей
Политика Ближний Восток
01:11
Испытания США российского «Тора» показали на видео
Армия Оружие
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
05:26
Кремль высказался о передаче Японии островов
Политика
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
02:57
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение