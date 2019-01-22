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В Китае официально подтвердили факт рождения ГМО-детей 

Ридус + ещё 21
Скандально известный китайский ученый Хэ Цзянькуй осуществил эксперимент по редактированию ДНК детей, нарушив целый ряд законов КНР. Официальное подтверждение ходивших с осени 2018 года слухов напечатали СМИ Китая.
«Ученый организовал проектную группу, включающую иностранный персонал, который намеренно избегал надзора и использовал небезопасную технологию для выполнения редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», — цитирует РИА Новости сообщение Xinhua.
Хэ Цзянькуй годами подделывал результаты этической экспертизы и сумел набрать восемь пар для участия в своем эксперименте, который продолжался с марта 2017 года по ноябрь 2018 года, что привело к двум беременностям и рождению детей. Все они находятся под пристальным наблюдением медиков.
Одна из участниц эксперимент родила близнецов, которых назвали Лулу и Нана, другая женщина беременна и готовится к родам ребенка с отредактированным ДНК.
Напомним, в феврале 2017 года ученые из Национальной академии наук и Национальной академии медицины в США всерьез допустили скорое появление ГМО-людей путем вмешательства в геном ребенка на стадии зародыша.
Ранее «Ридус» рассказывал об истории клонирования живых существ, начиная с появления в середине XIX века идеи создания генетически идентичных организмов, и заканчивая рождением овечки Долли, а также первыми попытками редактировать геном человека.
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Наука и техника , Видео , РАН , Синьхуа , Ридус , РИА Новости , Китай
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