Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом

"Уже летом состоится следующий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", и мы должны его обеспечить, безусловно", — приводятся слова директора космического центра "Восточный (филиал ЦЭНКИ) Валинура Агишева в сообщении на сайте ЦЭНКИ.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что речь идет о запуске гидрометеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2.

Ранее директор компании "Главкосмос Пусковые услуги" по продажам Евгений Солодовников сообщил о планах запуска вместе с "Метеором-М" номер 2-2 ряда малых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что запуск "Метеора-М" номер 2-2 состоится с апреля по лето 2019 года. Изначально пуск планировался на конец 2018 года, но был перенесен из-за неготовности космического аппарата.