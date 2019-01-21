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Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом 

РИА Новости + ещё 2 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом, сообщил в понедельник Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.
"Уже летом состоится следующий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", и мы должны его обеспечить, безусловно", — приводятся слова директора космического центра "Восточный (филиал ЦЭНКИ) Валинура Агишева в сообщении на сайте ЦЭНКИ.
Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что речь идет о запуске гидрометеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2.
Ранее директор компании "Главкосмос Пусковые услуги" по продажам Евгений Солодовников сообщил о планах запуска вместе с "Метеором-М" номер 2-2 ряда малых космических аппаратов.
Ранее сообщалось, что запуск "Метеора-М" номер 2-2 состоится с апреля по лето 2019 года. Изначально пуск планировался на конец 2018 года, но был перенесен из-за неготовности космического аппарата.
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Наука и техника , Роскосмос , ЦЭНКИ , РИА Новости
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