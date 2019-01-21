«Планета икс» может быть гигантским роем комет, предполагают ученые

Загадочная "планета икс" может быть не газовым гигантом, а причудливым кольцом или облаком из множества комет и карликовых планет. К такому выводу пришли астрономы, опубликовавшие статью в Astronomical Journal.

"Если убрать "планету икс" и заменить ее случайным набором более мелких объектов, разбросанных по большой площади, то их коллективные взаимодействия могут легко объяснить те необычные вытянутые орбиты, которые мы фиксируем у некоторых объектов за орбитой Нептуна", — заявил Антраник Сефилян (Antranik Sefilian) из Кембриджского университета (Великобритания).

В начале января 2016 года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" — девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Благодаря огромному расстоянию до этой планеты — один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет — мы пока не знаем, где она находится. Вдобавок, у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Пока "планета икс" не была найдена, однако в конце прошлого года Браун заявил, что у его команды есть большие шансы найти ее в данных, полученных в рамках последних наблюдений, которые астрономы проводили при помощи телескопа Субару на Гавайских островах. При этом он отметил, что открытия новых карликовых планет с необычными орбитами не оставили сомнений в том, что она существует.

Сефилян и его коллега Джихад Тума (Jihad Touma) из Американского университета в Бейруте (Ливан) задумались о том, почему поиски "планеты икс" заняли так много времени и до сих пор не закончились. Они предположили, что она может быть не одиночной планетой-гигантом, а скоплением других объектов.

"Когда мы наблюдаем за мирами у других звезд, мы часто изучаем их свойства, анализируя облик и структуру протопланетного диска, окружающего светило. Если мы бы находились внутри него, мы бы никогда его не увидели целиком", — продолжает британский астроном.

Руководствуясь этой идеей, Тума и Сефилян просчитали то, какой минимальной массой должен обладать диск или облако из карликовых планет, астероидов и комет для того, чтобы заставить 23 известных транснептуновых объекта двигаться по тем орбитам, на которых они находятся сегодня.

Как оказалось, для этого необходим относительно небольшой диск, чья масса примерно сопоставима с предположительным весом "планеты икс", и чья материя распределена по нему крайне неравномерно.

Несмотря на то, что эта оценка превышает измеренную массу всех объектов за орбитой Нептуна примерно на два порядка, Сефилян и Тума считают, что существование такого диска более вероятно, чем открытие "планеты икс".

Эта уверенность связана с тем, что подобный сценарий решает многие другие проблемы, связанные с "неправильными" орбитами нескольких карликовых планет, таких как 2013 SY99. С другой стороны, не исключено и то, что и "планета икс", и рой из малых небесных тел существуют одновременно, заключает Сефилян.