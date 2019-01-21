NASA отправит беспилотник на Титан

Беспилотник на Титан, спутник планеты Сатурн, может отправиться уже в 2025 году, заявили в американском космическом агентстве NASA ). Полёт зонда на окраину Солнечной системы займёт около 9 лет, и дрон приступит к исследованию Титана в 2034 году.

Полёт стрекозы

В NASA новую миссию — полёт на Титан — назвали Dragonfly (с англ. — стрекоза). Титан — самый большой спутник Сатурна. Американские учёные считают его уникальным. Это не только единственный спутник, имеющий плотную атмосферу, но и единственный объект в Солнечной системе, кроме Земли, где есть стабильные резервуары с жидкостью. Возможность исследовать второй по величине спутник во всей Солнечной системе будоражит учёных.

Агентство NASA намерено доверить исследование беспилотнику. На других спутниках использовать дроны невозможно из-за отсутствия плотной атмосферы и гравитации. Преимущества применения дрона состоят в том, что он сможет активно перемещаться по Титану: приземлится, сделает ряд снимков, произведёт пробоотбор и другие научные манипуляции, а затем может взлететь и найти новую площадку для научных изысканий. Таким образом, в течение двух лет миссии Dragonfly сможет покрыть сотни километров поверхности.

К сожалению, Титан удалён от Солнца на огромное расстояние, и для поддержания работы беспилотника не может быть использована солнечная энергия. В качестве источника энергии Dragonfly будет оснащён многоцелевым радиоизотопным термоэлектрическим генератором (MMRTG). Это та же технология, которая питала марсоход Curiosity NASA. Использование MMRTG позволит беспилотнику «прыгать» по поверхности Титана, используя электроэнергию, генерируемую и хранящуюся в батареях. Учёные предполагают, что дрон большую часть времени будет проводить на поверхности, а не в полёте. Приборы, которым будет оснащён беспилотник, будут отбирать образцы поверхностного материала с акцентом на поиск органических химических соединений.

Провал Huygens

Первые фотографии поверхности Титана учёным удалось получить с помощью автоматического космического аппарата Cassini-Huygens. Аппарат был создан в сотрудничестве NASA с Европейским и Итальянским космическими агентствами. Зонд был отправлен в космос 15 октября 1997 года, и главной задачей миссии было исследование Сатурна и Титана. На Титан должен был отправиться спускаемый аппарат с автоматической станцией Huygens,

Cassini достиг Сатурна в 2004 году и стал первым искусственным спутником планеты-гиганта. Миссия продлилась до 2017 года, после чего аппарат сгорел а атмосфере Сатурна во время контролируемого cпуска. В ходе гравитационного зондирования, проведённого Cassini во время сближения с Титаном за годы его «работы» искусственным спутником, удалось установить структуру небесного тела. Выяснилось, что до 500 км в глубину от поверхности Титан состоит из льда и камней. Глубже 500 км от поверхности содержится чистый лёд, без вкраплений камней.

Cassini сослужил огромную службу человечеству, получив большое количество уникальных данных. Но в исследованиях Титана он не преуспел: сделанные снимки не были достаточно чёткими из-за густой атмосферы спутника Сатурна, а проведённые гравитационные исследования не ответили на вопрос — есть ли под слоем льда жидкий метановый океан, как это предполагают учёные. Предназначенный же для исследования именно Титана Huygens и вовсе подвёл астрономов: приземлившись на спутник в январе 2005 года, он разрядился буквально за несколько часов, успев, однако, передать некоторые данные Cassini.

Исследование Титана остаётся одной из важнейших задач астрономии. NASA пока не подтвердило, что миссия Dragon состоится, но решение будет принято уже в этом году, вероятнее всего, летом. По данным некоторых источников, в случае принятия положительного решения, миссия может стартовать не в 2025 году, а раньше.