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У растений нет ушей, но они могут слышать 

TechCult 22 минуты назад
Фото: TechCult
Ученые нашли доказательства того, что медоносные растения обладают способностью слышать жужжание летающих рядом пчел, что мотивирует их производить более сладкий нектар. Роль «ушей» при этом выполняют цветы.
Основываясь на наблюдениях за энотерой Друммонда (Oenothera drummondii), ученые обнаружили: достаточно нескольких минут пчелиного жужжания, чтобы концентрация сахара в нектаре увеличилась на 20%. Такая способность, по их мнению, максимально увеличивает возможности растений по распространению пыльцы.
Было проведено несколько экспериментов с участием 650 цветов энотеры, у которых произвели замер уровня произведенного нектара в условиях тишины и при звуках жужжания на трех разных частотах в течение трех минут.
Результаты подтвердили предположения ученых: в условиях тишины — никакого эффекта, а при воспроизведении записи гудящих пчел и низкочастотных звуков, близко совпадающих с записью, количество и качество нектара увеличилось.
В ходе следующего эксперимента у некоторых растений были удалены цветочные лепестки, что также привело к нулевому результату. Вывод ученых: цветы выполняют функцию «ушей», улавливающих столь важное для растения пчелиное жужжание.
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Наука и техника , Наука
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