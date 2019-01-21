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«Роскосмос» создает отряд женщин-космонавтов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» намерен сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, искать кандидаток будут среди космических специалистов, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Кроме того, уже существующий скафандр «Орлан-МКС» будет доработан специально для женщин. Например, скафандр усилят элементами экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ вне корабля.
Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года. Согласно статистике, за все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины — Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Между тем, NASA до сегодняшнего дня отправили в космос 47 женщин, то есть почти в 12 раз больше.
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Наука и техника , Валентина Терешкова , Светлана Савицкая , Елена Кондакова , Елена Серова , Роскосмос , NASA , ИТАР-ТАСС
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