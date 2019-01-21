«Роскосмос» создает отряд женщин-космонавтов

«Роскосмос» намерен сформировать отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, искать кандидаток будут среди космических специалистов, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Кроме того, уже существующий скафандр «Орлан-МКС» будет доработан специально для женщин. Например, скафандр усилят элементами экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ вне корабля.