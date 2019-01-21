Источник: Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

Госкорпорация "Роскосмос" в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов для полетов на орбиту, поиск кандидаток будет вестись среди космических специалистов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

"Будет сформирован полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин — специалистов ракетно-космической отрасли", — сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что "госкорпорация будет вести поиск кандидаток в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся".

Собеседник добавил, что существующий скафандр "Орлан-МКС" будет доработан для использования женщинами. \

"На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжелых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только", — сказал источник.

Он добавил, что работы над "электроприводами для "рук" "Орлана" уже ведутся".

Собеседник отметил, что подготовка в женском отряде "будет вестись в том числе с учетом будущих лунных миссий".

Источник добавил, что руководство госкорпорации собиралось объявить о создании женского отряда в понедельник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), "но неизвестно, сохранились ли эти планы". 21 января ЦПК состоится торжественная встреча экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС в составе космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда, которые вернулись на Землю 4 октября 2018 года на корабле "Союз МС-08".

Женщины в российском отряде

Женщины не попали в отряд космонавтов в рамках нового набора, который завершился летом 2018 года. Некоторые специалисты позже объяснили это особенностями национального менталитета и меньшим желанием женщин стать космонавтами. Набор был открытый: попытать счастье мог любой гражданин РФ не старше 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Были отобраны кандидаты в космонавты только мужчины.