В обстановке секретности: ракета Delta вывела спутник-шпион

C космодрома в Калифорнии запущена ракета с разведывательным спутником. И хотя детали миссии держатся в секрете, эксперты считают, что в космос отправлен спутник-шпион, делающий качественные оптические снимки поверхности Земли.

Американская тяжелая ракета Delta IV Heavy, одна из самых мощных ракет-носителей с мире, запустила в космос разведывательный спутник в интересах правительства США

Старт состоялся с шестой пусковой площадки базы ВВС «Ванденберг» в Калифорнии, он откладывался более месяца из-за погодных условий и технических проблем.

Изначально старт миссии планировался на 7 декабря, однако он не состоялся из-за проблем с телеметрией, на следующий день пуск был отменен из-за другой технической неисправности. Третья попытка была намечена на 18 декабря, она сорвалась из-за сильного ветра, четвертая — из-за повышенной концентрации водорода в топливной системе первой ступени.

В итоге все неполадки были устранены и по сообщениям американских СМИ старт прошел успешно, спустя четыре минуты после запуска две боковые ступени отделились от ракеты-носителя. Спустя полторы минуты отделился центральный модуль с двигателем RS-68A производства Aerojet Rocketdyne и вторая ступень продолжила выведение полезной нагрузки на орбиту.

Трансляция запуска велась в интернете, однако кадры запуска и комментарии диктора прервались вскоре после отделения головного обтекателя ракеты.

Далее полет проходил в обстановке секретности по требованию Национального управления военно-космической разведки США, по заказу которого проводился пуск. Эти правила разрешают вести трансляцию видео с установленных на ракете камер только до отделения головного обтекателя.

«Поздравления нашей команде и партнерам миссии за успешную доставку критически важного аппарата в интересах национальной безопасности, — заявил Гэри Вентц, вице-президент программы государственных и коммерческих полетов консорциума ULA, — Спасибо всей команде за настойчивость, верность и нацеленность на 100-процентный успех миссии».

Официальных сообщений о предназначении миссии NROL-71 не поступало, однако по словам независимых аналитиков, в космос мог быть отправлен последний вариант спутника оптической разведки KH-11.

Обычно о характере нагрузки эксперты узнают еще до запуска миссии — в частности, из анализа предупреждений авиационных и морских служб перед запуском.

Такие аппараты обычно выводятся на солнечно-синхронную орбиту с наклонением 97 градусов, что позволяет им, постоянно смещаясь по долготе, иметь возможность наблюдать за любой точкой на земном шаре.

Выводить их можно только с космодрома в Калифорнии, поскольку запуск с Флориды потребует пролет над американской территорией и сброс на нее ступеней ракеты. Как обычно бывает в случаях с такими секретными пусками, множество астрономов-любителей по всему миру в ближайшие дни будут следить за результатом миссии NROL-71, пытаясь понять характеристики и особенности выведенного на орбиту спутника.

Это первый старт ракеты из семи, запланированных консорциумом United Launch Alliance (ULA) — совместным предприятием Lockheed Martin и Boeing , на 2019 год. И 132-й запуск с момента образования компании в 2006 году. Эксперты сообщают, что все эти пуски были успешными.

Как отмечает Wall Street Journal , запуск удалось осуществить несмотря на продолжающийся в США шатдаун — частичную остановку работы правительства.

«В дни, предшествовавшие запуску, представители ракетной спутниковой промышленности высказывали обеспокоенность, что затянувшийся отпуск государственных служащих может отрицательно отразиться на космических миссиях, запускаемых с площадок NASA и других космодромов», — пишет издание.

Несмотря на то, что деятельность ВВС и других военных структур не затронута нынешним бюджетным кризисом, военные пуски требуют участия гражданских специалистов и ряда правительственных структур, работа которых может быть парализована шатдауном.

Так, ранее компания Lockheed Martin предупредила об опасности срыва запуска коммерческого спутника в интересах Саудовской Аравии из-за бюджетного кризиса.

Она также предупредила о возможности сдвига некоторых военных запусков, намеченных на этот год.

Этот шатдаун уже стал самым продолжительным в истории страны — он длится уже 28 дней. Остановка работы правительства уже побила рекорд, установленный при администрации президента Билла Клинтоне. Ситуация уже отразилась на космических пусках. Так, ранее в январе компании Exos Aerospace Systems @Technologies пришлось отложить запуск ракеты Sarge в районе Нью-Мексико. Это произошло потому, что служащие Федерального управления гражданской авиации не работали и не смогли внести нужные изменения в лицензию компании.

По мнению аналитиков отрасли, перерыв в работе правительства также может привести к очередному переносу долгожданного испытательного полета пилотируемого корабля Илона Маска Dragon, который намечен на февраль.

На успех этого полета очень надеются в США, так как он будет символизировать постепенное прекращение зависимости США от России при доставке астронавтов на околоземную орбиту. Пока в NASA планируют привлекать своих сотрудников к работе без оплаты, для обеспечения «процесса запусков», защиты людей и собственности.

Эксперты выражали обеспокоенность тем, как в NASA смогут обеспечить грядущий старт. По сообщениям СМИ, лишь небольшая часть сотрудников Космического центра имени Кеннеди осталась на своих местах и не присоединились ко всеобщему отпуску.