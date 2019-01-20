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Биологи обнаружили естественную защиту от комаров 

Мир24 1 час назад
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
Биологи обнаружили, что некоторые химические соединения, которые выделяет паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод, отпугивают комаров, пишет Science Advances.
Это средство оказалось даже сильнее, чем аналогичные субстанции, которые были учеными найдены и синтезированы прежде. Позже исследователи намерены отделить другие вещества в составе «репеллентной» фракции и выяснить, имеют они комплексный эффект или могут действовать по отдельности. Кроме того, вещества будут исследованы на токсичность. Если окажется, что они опасности не представляют, то их можно будет использовать в качестве репеллента.
Ранее сообщалось, что ученые нашли гены, которые позволяют понять, каких людей предпочитают комары. Открытие сделали ученые из США и Великобритании. Сотрудники британского отделения компании Pfizer в Кембридже изучили геномы 84 тысяч добровольцев. и как на укусы реагирует их организм.
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Комментарии3
Наука и техника , Pfizer
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