Биологи обнаружили естественную защиту от комаров

Биологи обнаружили, что некоторые химические соединения, которые выделяет паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод, отпугивают комаров, пишет Science Advances.

Это средство оказалось даже сильнее, чем аналогичные субстанции, которые были учеными найдены и синтезированы прежде. Позже исследователи намерены отделить другие вещества в составе «репеллентной» фракции и выяснить, имеют они комплексный эффект или могут действовать по отдельности. Кроме того, вещества будут исследованы на токсичность. Если окажется, что они опасности не представляют, то их можно будет использовать в качестве репеллента.