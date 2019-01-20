Ученый рассказал, как и где лучше наблюдать лунное затмение 21 января

Жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение 21 января невооруженным глазом, но лучше всего будет использовать телескоп с нейтральными фильтрами, чтобы в том числе разглядеть полутеневую фазу, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.

Полное затмение Луны произойдет с 06.34 до 09.51 по московскому времени 21 января. В это время Луна будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8% — в земную тень войдет Суперлуна.

"Затмение будет наблюдаться наилучшим образом в Северной и Южной Америке, на европейской части России его тоже можно будет наблюдать: полутеневое, частное, и перед заходом Луны за горизонт для наблюдателей уже будет видна полная фаза", — сказал Зубко.

По его словам, заход Луны в Москве ожидается около 8.46, то есть до этого времени затмение там будет видно. Жители Приморья, напротив, это явление не увидят.

"Все затмение Луны можно разделить на три фазы. Так называемое полутеневое, оно (невооруженному) глазу не видно, нужно использовать специальную технику, телескопы. Частное затмение — это когда Луна частично погружается в земную тень. И полное затмение. Луна — довольно яркий объект на ночном небе, и если кто-то будет наблюдать затмение с помощью телескопов, то очень рекомендуется, по крайней мере, пока Луна полностью не ушла в тень, использовать нейтральные фильтры, чтобы нейтрализовать большую яркость лунной поверхности для наблюдателя", — отметил собеседник.

Эксперт рассказал, что для наблюдения предпочтителен телескоп, поскольку видно, как тень Земли движется по поверхности Луны, но он необязателен.

"Особенно в наибольшей фазе затмения — все будет видно и невооруженным глазом. При этом Луна, погружаясь в тень, не "исчезнет" полностью, а приобретет цвет от красного до красно-коричневого. Это вызвано тем, что Луна не совсем затеняется Землей, а какая-то часть света преломляется в атмосфере Земли и направляется в сторону Луны. Поэтому, даже находясь в полной тени, она частично освещается за счет света, преломленного в атмосфере", — отметил ученый.

Зубко добавил, что оттенок цвета Луны для наблюдателя в этом случае будет зависеть от степени прозрачности атмосферы. Этот показатель — непостоянный, он зависит от сезона, от года и многих других факторов. "Предсказать точный цвет Луны трудно, но она определенно будет видна невооруженным глазом", — резюмировал эксперт.