В Роскосмосе рассказали о корабле для полетов на Луну

Российские инженеры готовят модифицированную версию космического корабля «Союз-МС», которая будет использоваться для полетов на Луну. Сообщается, что к созданию проекта «Роскосмос» подтолкнули американские коллеги из NASA

В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат на Луну. Следующие аппараты — «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» — полетят соответственно в 23−25 годах, — рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Во время последнего заседания представители «Роскосмоса» заявили, что собираются возобновить лунную программу.

Инженеры проекта пояснили, что для разработки аппарата потребуется целый комплекс работ, который может занять несколько лет.

Например, разработчики планируют создать новый разгонный блок, способный отправить новый корабль к Луне. Также потребуется разработать новую теплозащиту аппарата, так как без нее аппарат не сможет вернуться обратно в земную атмосферу, замедлившись со второй космической скорости.

Для создания нового корабля разработчики создадут усовершенствованную систему питания аппарата, а также коммуникационные системы и системы жизнеобеспечения.

По предварительной оценке, стоимость модификации «Союза» под лунную программу может составить 500 миллионов долларов.