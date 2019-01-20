«Замочная скважина»: США будут следить за Землей с секретного спутника

Секретный спутник KH-11 Key Hole «Замочная скважина» Национального управления военно-космической разведки США успешно выведен в космос, сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

Старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy («Дельта-4 хэви») с аппаратом состоялся на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 22:10 мск.

«Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой актива, имеющего критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности», — отметил вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.

Аппарат оснащен новейшей оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра — такое же, как на американском космическом телескопе «Хаббл». По размерам спутник также напоминает «Хаббл»: его длина составляет 19,5 метров, диаметр — около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11. Стоимость одного спутника составляет $2 млрд Следующий запуск носителя Delta IV запланирован на 13 марта и состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).