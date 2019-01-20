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«Замочная скважина»: США будут следить за Землей с секретного спутника 

Мир24 + ещё 16 10 часов назад
Фото: NASA
Секретный спутник KH-11 Key Hole «Замочная скважина» Национального управления военно-космической разведки США успешно выведен в космос, сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA).
Старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy («Дельта-4 хэви») с аппаратом состоялся на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 22:10 мск.
«Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой актива, имеющего критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности», — отметил вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.
Аппарат оснащен новейшей оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.
Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра — такое же, как на американском космическом телескопе «Хаббл». По размерам спутник также напоминает «Хаббл»: его длина составляет 19,5 метров, диаметр — около 3 метров.
На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11. Стоимость одного спутника составляет $2 млрд Следующий запуск носителя Delta IV запланирован на 13 марта и состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Наука и техника , США
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