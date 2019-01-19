В подземных водах Томской области найдено три вируса 

Коллектив российских биологов обнаружил ДНК вирусов-бактериофагов порядка Caudovirales в воде, извлеченной с глубины двух километров. О находке ученых сообщается в журнале Data in Brief.
Согласно недавнему докладу Deep Carbon Observatory, в недрах земли сосредоточена огромная биомасса, причем составляют ее представители всех трех доменов живых организмов: бактерий, архей и эукариот. Вирусные частицы ранее тоже были обнаружены в «подземной биосфере», однако их разнообразие изучено слабо.
Российские биологи из ФИЦ Биотехнологии РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Томского государственного университета провели метагеномный анализ пробы воды, извлеченной из водоносного горизонта с глубины два километра. Скважина была пробурена в селе Чажемто (Томская область) в середине 1950-ых годов как нефтепоисковая, но вместо нефти были обнаружены термальные воды.
В извлеченной из-под земли воде ученые обнаружили три кольцевых ДНК, которые принадлежат вирусам-бактериофагам порядка Caudovirales (ДНК-содержащие вирусы-бактериофаги, вирионы которых имеют икосаэдрическую форму головки и спиральный хвост). Выявить геномы и определить их таксономическую принадлежность исследователям помог метагеномный анализ.
«Мы планируем исследовать распространение вирусов в других подземных водоносных горизонтах Западно-Сибирского региона, а также установить, какие виды бактерий они могут инфицировать. Эти исследования позволят установить экологическую роль вирусов в подземных экосистемах, их влияние на протекающие в них биогеохимические процессы и эволюцию подземной биосферы, изолированной от поверхности Земли на протяжении десятков-сотен миллионов лет», — прокомментировал ведущий автор исследования, научный сотрудник кафедры биотехнологий биологического факультета МГУ Виталий Кадников.