В подземных водах Томской области найдено три вируса

Коллектив российских биологов обнаружил ДНК вирусов-бактериофагов порядка Caudovirales в воде, извлеченной с глубины двух километров. О находке ученых сообщается в журнале Data in Brief.

Согласно недавнему докладу Deep Carbon Observatory, в недрах земли сосредоточена огромная биомасса, причем составляют ее представители всех трех доменов живых организмов: бактерий, архей и эукариот. Вирусные частицы ранее тоже были обнаружены в «подземной биосфере», однако их разнообразие изучено слабо.

Российские биологи из ФИЦ Биотехнологии РАН МГУ имени М. В. Ломоносова и Томского государственного университета провели метагеномный анализ пробы воды, извлеченной из водоносного горизонта с глубины два километра. Скважина была пробурена в селе Чажемто (Томская область) в середине 1950-ых годов как нефтепоисковая, но вместо нефти были обнаружены термальные воды.

В извлеченной из-под земли воде ученые обнаружили три кольцевых ДНК, которые принадлежат вирусам-бактериофагам порядка Caudovirales (ДНК-содержащие вирусы-бактериофаги, вирионы которых имеют икосаэдрическую форму головки и спиральный хвост). Выявить геномы и определить их таксономическую принадлежность исследователям помог метагеномный анализ.