Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать систему спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
По словам Рогозина, она будет носить название «Государево око».
«После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле», — приводит слова Рогозина «360».