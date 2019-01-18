В «Роскосмосе» предложили создать «Государево око»

Фото: кадр из фильма "Властелин Колец"

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать систему спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.

По словам Рогозина, она будет носить название «Государево око».