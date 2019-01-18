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В «Роскосмосе» предложили создать «Государево око» 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Властелин Колец"
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать систему спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
По словам Рогозина, она будет носить название «Государево око».
В Роскосмосе прокомментировали выход спутников из строя
«После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли. Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле», — приводит слова Рогозина «360».
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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