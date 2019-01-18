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«Роскосмос» предложил проект «Государево око» для мониторинга территории 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Госкомиссия "Роскосмос" предлагает реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов, заявил журналистам в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы сегодня предложили новый наш проект. Я считаю его крайне перспективным. Вы знаете, что сейчас существует проект "Цифровая экономика". Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы "Роскосмоса". Мы 27 декабря после пуска с космодрома Восточный усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется "Государево око", или сокращённо "Госоко", — сказал он.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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