Госкомиссия "Роскосмос" предлагает реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов, заявил журналистам в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы сегодня предложили новый наш проект. Я считаю его крайне перспективным. Вы знаете, что сейчас существует проект "Цифровая экономика". Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы "Роскосмоса". Мы 27 декабря после пуска с космодрома Восточный усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется "Государево око", или сокращённо "Госоко", — сказал он.