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Название космического корабля «Федерация» сочли неприемлемым 

News.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: Roscosmos/Global Look Press
Космический корабль «Федерация» получит другое название — более приемлемое, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Сейчас руководство госкорпорации думает над новым именем для своей разработки, пишет ТАСС. Чиновник также подтвердил готовность одновременно доводить до ума перспективный аппарат и заниматься модернизацией «Союза» для полётов к Луне.
«Буквально несколько дней назад РКК «Энергия» подтверждает, что они могут сделать и то, и другое», — рассказал Рогозин.
Ранее News.ru сообщал о возможном визите руководителя NASA Джима Брайденстайна на один из ближайших пусков на МКС. Глава американского Космического управления откликнулся на предложение главы Роскосмоса посетить РФ или Байконур.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия , NASA , ИТАР-ТАСС
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