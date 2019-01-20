Россия построит лунный «Союз» за свой счет, сообщил источник

Россия будет вести разработку модификации космического корабля "Союз" для полетов к Луне за свой счёт, никакой оплаты работ со стороны НАСА не предполагается, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что НАСА попросило "Роскосмос" создать версию корабля "Союз" в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.

"НАСА оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счёт", — сказал собеседник агентства.

На запрос РИА Новости, действительно ли НАСА обратилось к России с предложением создать дублирующую пилотируемую космическую систему, в американском космическом агентстве не ответили. В "Роскосмосе" также не смогли оперативно ответить на запрос РИА Новости о том, кто будет оплачивать работы.

Для обеспечения возможности полетов кораблей "Союз" к Луне нужно создать разгонный блок, который отправит корабль к Луне, новую теплозащиту, которая позволит кораблю при возвращении с Луны спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью (11,2 километра в секунду).

Для лунной версии "Союза" также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Кроме того, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости документах РКК "Энергия" , для обеспечения полетов "Союза" к Луне необходима установка звездных датчиков, приборов ручного управления, испарительной системы, дополнительных двигателей и баллонов с кислородом.

В 2017 году экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих совершить облет Луны, они готовы заплатить за билет по 120 миллионов долларов. Такой полет он называл реальным в 2021-2022 годах. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.

Возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового корабля "Федерация", глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал 28 июня 2018 года. Разработка нового корабля специально для полетов к Луне ведётся с 2009 года.

17 января Рогозин заявил, что РКК "Энергия" может создать новый космический корабль "Федерация" и параллельно модернизировать для полетов к Луне корабль "Союз". Кроме того, он заявил, что "Роскосмос" рассчитывает на новые переговорные позиции с НАСА по окололунной станции в связи с началом модернизации корабля "Союз" для полетов к Луне.