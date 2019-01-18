Количество падений астероидов на Землю вычислено по лунным данным

Земная поверхность — плохое место для сохранения метеоритов и следов их падения. Наша планета слишком жива для этого. Литосферные плиты ползут в разные стороны, сталкиваются и сминают друг друга, вода размывает грунт, а ветер его сдувает, растения рыхлят его своими корнями, а потом образовавшийся кратер рискует оказаться или под водой или подо льдом.

В совокупности это приводит к тому, что ударный кратер старше нескольких сотен тысяч лет на Земле — большая редкость. Исключением являются только самые большие структуры, вроде кратера Чиксулуб на Юкатане. Принято считать, что падение метеорита тогда привело к глобальным неприятностям с климатом, вулканизмом и составом атмосферы, в результате кончилась мезозойская эра и вымерли динозавры.

Но у Земли есть большой естественный спутник — Луна. Достаточно поглядеть на нее в бинокль, чтобы убедиться, что кратеров там много. В лунных условиях они сохраняются почти вечно — пока сверху еще что-то не упадет. Земля и Луна находятся, по космическим меркам, совсем рядом и, если считать падения крупных метеоритов связанными событиями, то их частота должна быть одинаковой и там, и там.

Задачу осложняет то, что лунные кратеры сложно датировать. На Земле это делается по осадочным породам, а на Луне таковых нет.

Группа ученых из США, Канады и Великобритании придумала остроумное решение этой задачи. Лунная поверхность покрыта слоем реголита — каменной пыли, образовавшейся при бомбардировке поверхности космическими частицами небольших размеров. Чем поверхность старше, тем реголита на ней больше. А реголит хуже нагревается солнечными лучами и хуже отдает тепло, чем коренные породы. И эту разницу легко заметить в инфракрасном диапазоне — чем участок поверхности моложе, тем ярче он светится.

Исходными данными послужила информация, собранная спутником Lunar Reconnaissance Orbiter, на котором имеется прибор DLRE (The Diviner Lunar Radiometer Experiment), измеряющий тепловое излучение лунной поверхности и его изменения в течение лунных суток.

Как сообщают авторы исследования в статье, опубликованной в Science, ими было проанализированы данные о лунных кратерах диаметром более 10 километров и возрастом менее миллиарда лет. Выяснилось, что интенсивность метеоритной бомбардировки заметно выросла под конец палеозоя, примерно 290 миллионов лет назад. Тогда средний уровень был превышен в 2.6 раза. Вероятно это связано с какими-то космическими событиями, приведшими к появлению новых астероидов, либо — к изменению орбит старых.