Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле

По мнению специалистов, планетное столкновение, сформировавшее Луну, сделало возможной жизнь на нашей планете.

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что все запасы азота, воды и других элементов, которые поспособствовали появлению жизни на Земле, были занесены на планету не астероидами и кометами, а прародительницей Луны — Тейей.

После проведения ряда экспериментов с аналогами материи ядра специалисты создали модель юной Земли.

Как показали эти опыты и расчеты, появление серы в ядре по-разному повлияло на поведение различных элементов, что объясняет текущий состав земных пород.

Полный текст исследования опубликован в научном издании Science Advances.

По мнению ученых, примерно 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с Тейей, пропланетой размером с Марс, после его ее ядро растворилось в ядре Земли, а выброшенные в космос останки стали Луной.

Отмечается, что это же столкновение, вероятно, принесло на Землю почти все запасы воды, органики и других веществ, необходимых для зарождения жизни.