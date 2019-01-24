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Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле 

ТК «Звезда» + ещё 11
Фото: pixabay
По мнению специалистов, планетное столкновение, сформировавшее Луну, сделало возможной жизнь на нашей планете.
Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что все запасы азота, воды и других элементов, которые поспособствовали появлению жизни на Земле, были занесены на планету не астероидами и кометами, а прародительницей Луны — Тейей.
После проведения ряда экспериментов с аналогами материи ядра специалисты создали модель юной Земли.
Как показали эти опыты и расчеты, появление серы в ядре по-разному повлияло на поведение различных элементов, что объясняет текущий состав земных пород.
Полный текст исследования опубликован в научном издании Science Advances.
По мнению ученых, примерно 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с Тейей, пропланетой размером с Марс, после его ее ядро растворилось в ядре Земли, а выброшенные в космос останки стали Луной.
Отмечается, что это же столкновение, вероятно, принесло на Землю почти все запасы воды, органики и других веществ, необходимых для зарождения жизни.
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Наука и техника , Наука
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