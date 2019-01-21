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Apple распродаёт остатки iPhone SE 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская компания Apple вернула в продажу iPhone SE. Ценник на данную модель снизился на $100. Приобрести устройство можно только в США.
Версия устройства на 32 Гбайт обойдется в $249. А модель с 128 ГБ будет стоить $299. Приобрести телефоны можно будет только в двух цветах — золотом и розовом. Соответствующая информация появилась на сайте магазина производителя. iPhone SE оснащён 4-дюймовым экраном, процессором AppleA9 и датчиком отпечатков TouchID. Другие компоненты гаджета идентичны iPhone 6S.
Вероятнее всего, компания просто решила избавиться от складских запасов, и о возобновлении производства iPhoneSE речи не идёт.
Как ранее писал News.ru, Apple планирует выпустить новый iPod Touch спустя почти четыре года после выхода предыдущей модели. Новый iPod Touch будет ориентирован на людей, не нуждающихся в смартфоне, а также на активных посетителей стриминговых платформ и подписчиков платных сервисов. Кроме того, Apple может отказаться от разъёма Lightning в будущей линейке iPhone в пользу порта USB-C.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple , США
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