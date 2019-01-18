Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии нашли необычные останки древней женщины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
На раскопках в Назрани ученые обнаружили кости диких животных и человеческие останки, датируемые бронзовым веком.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Археологического центра имени Евгения Крупнова, они обнаружены в хозяйственных ямах в Гамурзиевском городище. Также там находились керамика, бронзовые наконечники стрел и женские украшения.
Особый интерес у археологов вызвал женский скелет IV-VI вв. н.э., который отличается искусственной деформацией черепа и шеи.
"История знает немало примеров целенаправленного изменения формы головы. Речь идет о бинтовой, кольцевой и других деформациях черепа, когда еще в младенчестве путем многократного бинтования голове ребенка придавалась вытянутая форма. Такие повязки дети носили, как минимум, в течение нескольких первых лет жизни", — рассказал собеседник агентства.
Как считают историки, деформация головы могла свидетельствовать о высоком статуса человека и его благородном происхождении.
Российская Газета: последние новости
Искусственный интеллект нашел таинственного предка человека Аппарат Juno сфотографировал штормовую часть Юпитера Вьетнам отправил на орбиту исследовательский спутник
Комментарии
Наука и техника , Назрань , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу66
Дознавательницу постигла судьба насильников13
Порошенко заявил о провокациях Москвы101
Названа предварительная версия столкновения Су-3481
В Норвегии задержан гражданин России
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение