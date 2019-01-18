В Ингушетии нашли необычные останки древней женщины

На раскопках в Назрани ученые обнаружили кости диких животных и человеческие останки, датируемые бронзовым веком.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Археологического центра имени Евгения Крупнова, они обнаружены в хозяйственных ямах в Гамурзиевском городище. Также там находились керамика, бронзовые наконечники стрел и женские украшения.

Особый интерес у археологов вызвал женский скелет IV-VI вв. н.э., который отличается искусственной деформацией черепа и шеи.

"История знает немало примеров целенаправленного изменения формы головы. Речь идет о бинтовой, кольцевой и других деформациях черепа, когда еще в младенчестве путем многократного бинтования голове ребенка придавалась вытянутая форма. Такие повязки дети носили, как минимум, в течение нескольких первых лет жизни", — рассказал собеседник агентства.

Как считают историки, деформация головы могла свидетельствовать о высоком статуса человека и его благородном происхождении.