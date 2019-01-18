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Искусственный интеллект нашел таинственного предка человека 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Pixabay
Ученые из Института эволюционной биологи, Национального центра исследований генетики Центра геномной регуляции и Института геномики Тартуского университета при помощи искусственного интеллекта обнаружила в геноме азиатов следы ранее неизвестного гоминида.
Об открытии сообщается на сайте Центра геномной регуляции. Исследователи впервые применили комбинацию алгоритмов глубокого машинного обучения и статистические методы, чтобы изучить эволюцию человека.
"Глубокое обучение" — это алгоритм, который имитирует работу нервной системы млекопитающих с различными искусственными нейронами, — пояснил руководитель проекта Оскар Лао. — Мы использовали это свойство, чтобы получить алгоритм для обучения прогнозированию демографии человека с использованием геномов, полученных с помощью сотен тысяч симуляций. Всякий раз, когда мы запускаем симуляцию, то путешествуем по возможному пути в истории человечества".
Современный анализ ДНК человека предполагает, что неандертальцы и денисовцы скрещивались с людьми из Африки и Азии более 40 тысяч лет назад. Использование нейросети позволило обнаружить следы третьего предка человека. До сих пор его существование было лишь теорией.
Исследователи предполагают, что неизвестный предок человека был потомком неандертальцев и денисовцев. Кстати, выводы искусственного интеллекта подтверждаются анализом окаменелых останков, найденных в Денисовой пещере на Алтае.
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Наука и техника , Наука
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