В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект

Дефект двигателя ракет «Ангара» может приводить к резонансу и разрушению носителя. Об этом говорится в документе «Энергомаша» , подготовленном к Королевским чтениям по космонавтике.

В двигателях ракеты «Ангара», на которые «Роскосмос» делает ставку в будущем, обнаружен серьезный конструктивный недостаток, который влияет на безопасность запусков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад НПО «Энергомаш», подготовленный к Королевским чтениям по космонавтике.

В докладе указывается, что особенностью ракет «Ангара-А5» является пакетное расположение первой и второй ступеней, то есть четыре блока первой ступени окружают блок второй. По этой причине двигатель центрального блока необходимо дросселировать — то есть снижать тягу до 30% от номинального режима.

При этом отмечается, что при режиме работы ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут

«привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя», отмечается в документе.

Авторы указывают, что для устранения этой особенности в конструкцию двигателя внедрен клапан, снижающий амплитуду колебаний, однако на отдельных экземплярах двигателя колебания сохраняются.

Предоставить оперативный комментарий в пресс-службе «Энергомаша» не смогли.

Ракета «Ангара» в тяжелом варианте «Ангара-А5» испытывалась всего один раз — 23 декабря 2014 года с космодрома в Плесецке . Первый пуск легкого варианта этой ракеты «Ангара-1.2ПП» состоялся 9 июля того же года.

Разработка ракет этого нового семейства началась на заре 1990-х годов, когда после развала СССР космодром Байконур оказался на территории суверенного Казахстана и стало ясно, что этот космодром не удовлетворяет потребностям России в критически важных запусках: имеющаяся еще с 1960-х годов тяжелая ракета «Протон» могла стартовать только с Байконура.

5 сентября 1992 года было подписано постановление правительства, в соответствии с которым НПО «Энергия» предложило создать двухступенчатую ракету. Топливом для нее служит керосин, окислителем — кислород. Однако строительство ракеты затянулось на 20 лет. 6 января 1995 года был подписан указ президента, в соответствии с которым создание комплекса «Ангара» стало задачей особой государственной важности.

Изначально предлагалось создавать ракету не в единственном варианте, а целое семейство ракет, от легкой до тяжелой.

Визуально легкая, средняя и тяжелая ракеты отличаются числом и компоновкой универсальных ракетных модулей, из которых состоит первая ступень. «Ангара-1.2ПП» имеет один УРМ, А5 — пять ракетных модулей с пятью двигателями РД-191.

При этом легкий вариант ракеты выводит на околоземную орбиту 3,8 тонны, а А5 — 24,5 тонны на околоземную и до 4,6 тонны на геостационарную орбиту (36 тыс. км).

«Ракета-носитель «Протон» имеет в общей сложности десять транспортабельных блоков, а «Ангара» вместо десяти блоков имеет семь блоков. При этом количество двигателей у нее соответствует числу блоков, в то время как у «Протона» двигателей гораздо больше: на первой ступени — шесть, на второй — четыре и на третьей — два плюс разгонный блок», — пояснял в 2014 году «Газете.Ru» редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев . «Поэтому по количеству разгонных блоков и числу двигателей „Ангара“ эффективнее „Протона“, — считает эксперт. По его мнению, поскольку основные технические решения в создании ракеты и стартового комплекса закладывались уже в начале 2000-х годов, в техническом плане ракета совершеннее более старшего „Протона“.

В декабре 2018 года СМИ сообщили, что второй пуск тяжелой ракеты „Ангара“ намечен на 2019 год.

Отмечалось, что пуск пройдет в четвертом квартале года, при этом в данном запуске планируется впервые использовать новый разгонный блок, который сейчас создают в РКК „Энергия“

При этом на космодроме Восточный на 2023 год намечено начало эксплуатации стартового комплекса для легкой и тяжелой ракет „Ангара“. А на 2026 год планируется начало испытаний Ангары-5В с водородной ступенью.

Проблемы с двигателями ранее стали причиной отмены пусков ракет „Протон“, виной тому стал брак, допущенный при их производстве на Воронежском механическом заводе . В январе 2017 года стало известно, что „Роскосмос“ принял решение отозвать все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей „Протон-М“ производства этого завода. Речь шла о 71 двигателе РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые были собраны для 14 ракет в 2015–2016 годах.

Выяснилось, что все собранные двигатели ракеты „Протон“ требовали переборки, поскольку в их производстве использовался припой, не соответствующий конструкторской документации.

Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла. Тот эпизод с браком стал причиной того, что впервые в истории отечественной космонавтике в полетах ракет „Протон“ случился перебой сроком на один год.