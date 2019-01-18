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Один из спутников «Глонасс» внепланово вывели на техобслуживание 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один навигационный спутник "Глонасс-М" в пятницу был внепланово выведен на техническое обслуживание, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
На сайте отмечается, что космический аппарат "Глонасс-М" с системным номером 736 выведен на техническое обслуживание 18 января после 04:00 мск. Эта работа заранее не анонсировалась.
Ранее аппарат "Глонасс-М" номер 736 уже выводился на техобслуживание с 30 декабря по 13 января. Тогда источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что на спутнике был включен резервный комплект аппаратуры и после набора статистики космический аппарат вернется к целевому функционированию.
Ранее информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш сообщал о плановом техобслуживании спутника "Глонасса-М" номер 744 с 16 по 22 января. Аппарат в настоящее время находится на техобслуживании.
В настоящее время в орбитальной группировке работают по целевому назначению 22 космических аппарата "Глонасс" из 24-х, необходимых для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами системы.
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Наука и техника , Технологии , ЦНИИМАШ , РИА Новости
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