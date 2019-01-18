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Россияне смогут наблюдать затмение Луны 21 января 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители европейской части России смогут наблюдать первое в 2019 году полное лунное затмение рано утром 21 января. Об этом РИА «Новости» сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.
«Ранним утром 21 января начнется полное лунное затмение, максимальная фаза которого будет длиться больше часа — 62 минуты. Если повезет с чистым небом, то большую часть этого события можно будет видеть на Крайнем Севере и Дальнем Востоке России», — сказал Якушечкин.
В европейской части лунное затмение будет не так сильно видно, поскольку к его времени естественный спутник Земли будет находиться низко над горизонтом. Но россияне смогут успеть на начальную стадию, около 08:10 по московскому времени.
По словам Якушечкина, чтобы насладиться зрелищем, лучше всего заранее оказаться в местности без засветки с хорошим видом на запад. Он добавил, что затмение будет происходить во время зари, так что можно будет сделать очень эффектные снимки.
Следующее лунное затмение можно будет увидеть в ночь с 16 на 17 июля, но оно не будет полным.
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