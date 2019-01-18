В Тихом океане обнаружен «треугольник дьявола»

Ученые, изучив эту аномальную зону, пришли к выводу, что, скорее всего, это портал в другое измерение.

У Бермудского треугольника в Атлантическом океане появился «клон» в Тихом. Там зафиксированы случаи бесследного исчезновения кораблей и самолетов. О зловещем открытии сказано на сайте « Комсомольской правды ».

Загадочное место расположено неподалеку от Японии. Последней жертвой «Треугольника Дьявола», как его уже окрестили исследователи, стал китайский грузовой корабль. Три месяца его безуспешно искали, однако он канул в пучину.

Ученые объяснить это с точки зрения известных законов физики не смогли. Поэтому в качестве одного из предположения выдвинули наличие некого портала в другое измерение в этом месте океана. Например, японский профессор Дзюнъити Яои полагает, что можно провести аналогию с радиоволнами. Появляясь в одном месте, они могут транслироваться за многие тысячи километров, однако, для глаза это перемещение незаметно. То же самое может происходить и с предметами, которые попадают в подобный портал.