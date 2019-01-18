В Тихом океане обнаружен «треугольник дьявола» 

Ученые, изучив эту аномальную зону, пришли к выводу, что, скорее всего, это портал в другое измерение.
У Бермудского треугольника в Атлантическом океане появился «клон» в Тихом. Там зафиксированы случаи бесследного исчезновения кораблей и самолетов. О зловещем открытии сказано на сайте «Комсомольской правды».
Загадочное место расположено неподалеку от Японии. Последней жертвой «Треугольника Дьявола», как его уже окрестили исследователи, стал китайский грузовой корабль. Три месяца его безуспешно искали, однако он канул в пучину.
Ученые объяснить это с точки зрения известных законов физики не смогли. Поэтому в качестве одного из предположения выдвинули наличие некого портала в другое измерение в этом месте океана. Например, японский профессор Дзюнъити Яои полагает, что можно провести аналогию с радиоволнами. Появляясь в одном месте, они могут транслироваться за многие тысячи километров, однако, для глаза это перемещение незаметно. То же самое может происходить и с предметами, которые попадают в подобный портал.