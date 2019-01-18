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Центр Хруничева заявил о критическом состоянии оборудования на модуле МКС 

РИА Новости + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Олег Артемьев / Роскосмос
Оборудование на первом модуле Международной космической станции — функционально-грузовом блоке "Заря", запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии система телеметрического контроля, сообщает центр Хруничева.
Ранее центр Хруничева со ссылкой на заместителя своего гендиректора по внешнеэкономической деятельности Андрея Панкратова сообщил о сертификации модуля "Заря" до 2028 года.
"Сертифицированный срок службы ФГБ истек в ноябре 2013 года. Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки", — говорится в тезисах доклада центра Хруничева, опубликованного на сайте академических чтений по космонавтике ("Королевские чтения"), которые пройдут с 29 января по 1 февраля в Москве.
"Анализ данных по расходу ресурса работы бортовых систем ФГБ показал, что наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз", — значится в документе.
Страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 года, также ведутся переговоры о продлении ее полета до 2028 или 2030 года.
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Наука и техника , Технологии , Андрей Панкратов , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева
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