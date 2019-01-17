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Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным
Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным

Найдена старейшая таблица Менделеева 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: The University of St Andrews
Доктор Алан Айткен из Сент-Эндрюсского университета во время уборки обнаружил периодическую таблицу химических элементов, изготовленную в 1885 году. На сегодняшний день это старейший образец таблицы. О находке сообщается на сайте университета.
Таблица нашлась на складе университета, она лежала вместе с реактивами, оборудованием и другими лабораторными принадлежностями, скопившимися с переезда факультета химии в 1968 году. Среди вещей Айткену попался сверток плакатов для занятий, среди которых оказалась и таблица с подписями на немецком, которая от старости буквально рассыпалась в руках. Ее восстановление заняло немало времени — поверхность пришлось очистить от грязи и мусора, отделить таблицу от подкладки, на которой та была закреплена, обработать специальными растворами для выравнивания кислотно-щелочного баланса и устранить разрывы с помощью специальной бумаги из бруссонетии бумажной и пасты из пшеничного крахмала.
Теперь таблица будет находиться в специальном хранилище университета, где для нее будут созданы подходящие условия. На самом же факультете останется ее полномасштабная копия.
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