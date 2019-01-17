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Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным

Найдены останки загадочного древнего человека 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: S. XING AND PAUL TAFFOREAU
Китайские антропологи обнаружили останки древнего ребенка, жившего более 100-200 тысяч лет назад, у которого начали прорезаться коренные зубы. Это самая старая подобная находка в Восточной Азии. Об этом сообщает издание Science News.
Окаменелая верхняя челюсть, принадлежащая ребенку возрастом 6,5 года, содержит семь развивающихся зубов. Изучение внутренней структуры с помощью рентгеновских лучей показало, что первый коренной зуб прорезался всего лишь за несколько месяцев до смерти. Несмотря на то, что корни некоторых зубов росли быстрее, чем у современных людей, челюсть, в целом, характерна для ныне живущих Homo sapiens.
Ученые определили, что ребенок относился к восточно-азиатской популяции древних людей с относительно продолжительным сроком жизни и длительным периодом ухода за детьми и их воспитания. Однако ученые до сих пор не знают, какое место останки, найденные на севере Китая, занимают в эволюции человека. Для скелета ребенка, зубы которого напоминают зубы современных людей, характерно необычное сочетание анатомических особенностей, включая черты неандертальцев и человека прямоходящего (Homo erectus). Исследователи считают, что ребенок являлся денисовцем.
Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, немногочисленные останки которого были впервые найдены в галереях Денисовской пещеры в Алтайском крае.
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Наука и техника , Наука
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