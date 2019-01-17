Названа причина поломки спутников серии «Ресурс-П»

Дмитрий Баранов. Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 и «Ресурс-П» №3 вышли из строя из-за отказа электроники, сообщил гендиректор РКЦ «Прогресс»

«Во-первых, причина технически, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому это не выносится в медийное поле. Причины по отказам они, если так сказать, говорить общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — цитирует Баранова РИА «Новости».

Три «Ресурса-П» запущены на орбиту в 2013, 2014 и 2016 годах. Сейчас по назначению работает только первый. В ноябре Научный центр оперативного мониторинга Земли сообщал, что данные с двух российских спутников перестали поступать в 2017 году: последние снимки «Ресурса-П» № 3 были зафиксированы 12 февраля 2017 года, данные «Ресурса-П» №2 не публикуются с 19 мая 2017 года.