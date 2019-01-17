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Советский научный зонд «вернулся» на Землю через 40 лет жизни в космосе 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: depositphotos.com
Солнечная обсерватория "Прогноз-6", запущенная Советским Союзом на высокую околоземную орбиту в 1977 году, вернулась на Землю и сгорела в ее атмосфере вечером в среду. Об этом сообщает портал космической безопасности Space-Track.org  Программа "Прогноз" была запущена в конце 1960 годов для продолжения астрофизических исследований, начатых аппаратом "Электрон", одним из первых научных зондов Советского Союза. В ее рамках в космос было запущено десять аппаратов, первый из которых отправился в открытый космос в 1972 году, а последний — в 1985 году.
В отличие от многих современных научных аппаратов, "Прогнозы" вращались вокруг Земли по очень вытянутым орбитам. Их ближняя к планете точка находилась на расстоянии всего в 500-1000 километров от поверхности Земли, а дальняя — на расстоянии в 200-700 тысяч километров от нее.
Подобная манера движения позволяла "Прогнозам" изучать самые разные космические феномены, начиная с радиационных поясов Земли, открытых еще во время запуска ИСЗ-1 и его американских "современников", и заканчивая реликтовым излучением Вселенной, о существовании которого советские физики-теоретики предположили за десятилетия до его реального открытия.
Зонд "Прогноз-6" был выведен в космос в сентябре 1977 года для изучения космических магнитных полей, плазмы солнечного ветра и различных форм излучения светила. Одной из главных целей его работы на орбите был очень актуальный сегодня вопрос — как вспышки на Солнце и другие формы его активности влияют на магнитосферу Земли и окружающий космос.
Проработав на орбите примерно год, "Прогноз-6" вышел из строя. Его необычно вытянутая орбита и постоянные гравитационные взаимодействия с Луной, как объясняют астрономы, привело к тому, что его перигей — ближайшая к планете точка орбиты — постепенно смещался в сторону Земли.
Недавно он достиг отметки в 30 километров, в результате чего зонд сгорел в атмосфере Земли вчера в два часа дня по Москве, вернувшись на планету через почти 42 года после запуска. По текущим оценкам американских наблюдательных систем, он вошел в плотные слои воздуха над Тихим океаном в 1500 километрах к востоку от Новой Зеландии и почти полностью сгорел.
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Наука и техника , Наука
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