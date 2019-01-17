Российские ученые смогли ввести грызунов в депрессию ультразвуком

Международная команда ученых с участием специалистов МГУ имени М. В. Ломоносова впервые смогла с помощью ультразвуков вызвать у мышей эмоциональный стресс и изучила его последствия для мозга и других систем организма.

Полученные результаты будут полезны при разработке методов лечения эмоционального стресса у жителей мегаполисов, сообщила в четверг пресс-служба МГУ.

"Международная команда ученых с участием специалистов МГУ имени М. В. Ломоносова с помощью ультразвуков вызвала у мышей эмоциональный стресс и изучила его физиологические последствия. Эту модель можно будет в дальнейшем применять для поисков и тестирования новых лекарственных препаратов и более глубокого изучения механизмов эмоционального стресса", — говорится в сообщении.

Ранее считалось, что эмоциональный стресс — исключительно человеческая черта, смоделировать его у животных не удавалось, по этой же причине физиологические последствия этого вида стресса для организма были изучены крайне мало. Теперь ученые смогли смоделировать эмоциональный стресс у мышей — для этого животных из опытной группы подвергали воздействию ультразвука разной частоты. После трех недель эксперимента ученые провели поведенческие тесты, которые показали, что грызуны более тревожными и агрессивными. Кроме того, у них изменилась работа генов, связанных с выработкой "гормона счастья" серотонина, который также отвечает и за суточные циклы сна и бодрствования.

Также ученые исследовали изменения в мозге грызунов и обнаружили изменения в количестве и плотности клеток, что обычно бывает при травмах или заболеваниях. Помимо изменения уровня экспрессии генов у мышей из опытной группы в тканях мозга и в плазме было повышено содержание противовоспалительных сигнальных молекул. В совокупности все перечисленные молекулярные признаки свидетельствуют о запуске воспалительных процессов и о снижении скорости образования новых нейронов и нервных связей.

Ведущий автор исследования Дмитрий Павлов отметил, что ученые рассматривали ультразвуковой стресс грызунов как модель информационного стресса людей, проживающих в крупных городах.