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Названо число погибших при пожаре в Петербурге
Названо число погибших при пожаре в Петербурге

В скважине на двухкилометровой глубине найдены три вируса 

Популярная механика 37 минут назад
Фото: Популярная механика
Скважина 5Р была пробурена в окрестностях села Чажемто в Томской области еще в 50-х годах прошлого века в надежде на получение нефти. Увы, вместо нефти из скважины пошла горячая вода. Это тоже неплохо, но тогда и там людей это не заинтересовало.
Скважина была законсервирована, все эти годы ею не пользовались. В апреле 2016 года ученые из Москвы и Томска взяли из нее пробу воды — примерно 20 литров.
При лабораторном изучении оказалось, что в воде находится приблизительно микрограмм разнообразного генетического материала, оставленного живущими глубоко под землей микроорганизмами. А кроме них ученым удалось обнаружить фрагменты ДНК, вероятно принадлежавшей вирусам.
Таковых было как минимум три. Ученые пришли к выводу, что эти подземные вирусы, обитавшие на примерной глубине в два километра, относятся к числу бактериофагов из порядка Caudovirales. Какие именно бактерии они заражали, сейчас неизвестно.
Ознакомиться с деталями можно в статье, опубликованной в ScienceDirect.
Факт существования микроорганизмов на значительных глубинах под землей стал очевиден в последние десятилетия после ряда замечательных находок в разных частях света. Несколько недель назад мы писали о попытке подсчета суммарной массы подземных бактерий — она оказалась очень большой, в 385 раз тяжелее всего человечества. А где есть бактерии — там должны быть и вирусы.
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Наука и техника , Наука , Москва , Томск , Томская Область
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