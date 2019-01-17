Первую ступень российского «сверхтяжа» могут сделать на твердом топливе

Ранее боковые твердотопливные ускорители использовались в американской многоразовой системе Space Shuttle. В истории отечественной космонавтики твердое топливо используется только в боевых ракетах, все космические — жидкостные.

"Двигатели использоваться будут РД-171, скорее всего. Вернее, будут использоваться совершенно однозначно. Я думаю, что с высокой долей вероятности будут использоваться РД-180, с очень высокой долей вероятности, и с высокой также долей вероятности, вернее, возможно, будут использоваться твердотопливные боковые ракетные ускорители", — сказал Баранов.

По словам главы РКЦ, сейчас рассматривается несколько обликов ракеты — "в принципе, у нас не так много вариантов, буквально два-три". В этом году эскизное проектирование планируется завершить.

"В любом случае, РКЦ "Прогресс" будет головным исполнителем по ней, просто мы сейчас сами выбираем, какой будет вариант", — отметил он.

По данным источника РИА Новости в отрасли, научно-технический совет "Роскосмоса" уже остановился на одном варианте базового облика новой ракеты. Это проект как раз РКЦ "Прогресс" с шестью боковыми блоками и одним центральным, в котором используется поставляемый в США двигатель РД-180. Все двигатели в этом проекте работают на жидком топливе.

Какой вариант изберут в конечном счете, станет ясно позднее.