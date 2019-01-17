Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первую ступень российского «сверхтяжа» могут сделать на твердом топливе 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
Фото: Р-Спорт
Твердотопливные ускорители с высокой долей вероятности будут использоваться в новой российской сверхтяжелой ракете "Енисей", сообщил на пресс-конференции гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие — разработчик этого аппарата) Дмитрий Баранов.
Ранее боковые твердотопливные ускорители использовались в американской многоразовой системе Space Shuttle. В истории отечественной космонавтики твердое топливо используется только в боевых ракетах, все космические — жидкостные.
"Двигатели использоваться будут РД-171, скорее всего. Вернее, будут использоваться совершенно однозначно. Я думаю, что с высокой долей вероятности будут использоваться РД-180, с очень высокой долей вероятности, и с высокой также долей вероятности, вернее, возможно, будут использоваться твердотопливные боковые ракетные ускорители", — сказал Баранов.
По словам главы РКЦ, сейчас рассматривается несколько обликов ракеты — "в принципе, у нас не так много вариантов, буквально два-три". В этом году эскизное проектирование планируется завершить.
"В любом случае, РКЦ "Прогресс" будет головным исполнителем по ней, просто мы сейчас сами выбираем, какой будет вариант", — отметил он.
Как заявлял в декабре генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов (создатель "Ярса", "Пионера" и других баллистических ракет), в техническом облике сверхтяжелой ракеты-носителя планируется как один из вариантов применение твердотопливных ускорителей.
По данным источника РИА Новости в отрасли, научно-технический совет "Роскосмоса" уже остановился на одном варианте базового облика новой ракеты. Это проект как раз РКЦ "Прогресс" с шестью боковыми блоками и одним центральным, в котором используется поставляемый в США двигатель РД-180. Все двигатели в этом проекте работают на жидком топливе.
Какой вариант изберут в конечном счете, станет ясно позднее.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Баранов , Юрий Соломонов , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , Московский институт теплотехники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малоимущим предложили отключать свет ночью519
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»88
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»120
Украинцы переживают за здоровье Путина433
В ГУМе женщина насмерть подавилась едой
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
00:41
Опубликовано видео взрыва на химзаводе в Ленобласти
Происшествия
00:50
Голубая вода полилась из кранов в жилом доме
Общество Происшествия
00:02
«Все ***»: Собчак о поездке в Киев
Общество
02:00
В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина
Политика Другое
02:46
Пока вы спали: Россия «сдается» «Миру»
Общество
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение