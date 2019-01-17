Экологи назвали точное число вымирающих видов животных

Свыше 600 видов животных, не входящих сегодня в Красную книгу, находятся на грани вымирания. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие новые оценки их численности и площади ареалов обитания в журнале Conservation Biology.

"Когда эксперты из Международного союза охраны природы обновляют Красную книгу, у них не всегда хватает времени на качественную обработку данных по всем 90 тысячам видов. Часто эта информация бывает устарелой или просто некачественной. Это неизбежно приводит к тому, что они не замечают весомую часть вымирающих видов", — рассказывает Лука Сантини (Luca Santini) из университета Неймегена (Нидерланды).

На сегодняшний день Международная Красная книга включает в себя свыше 90 тысяч видов животных и растений, примерно пять тысяч которых сейчас находится под прямой угрозой вымирания. Как правило, их число постоянно растет, однако иногда совместные усилия властей и экологов приводят к тому, что некоторые животные или растения покидают этот список.

К примеру, два года назад экологи обнаружили, что численность тигров и снежных барсов в России и странах Азии выросла в несколько раз благодаря активной борьбе с браконьерами и защите мест обитания кошек. С другой стороны, каждый год сразу несколько видов птиц, беспозвоночных и амфибий покидают этот список иным путем, полностью исчезая с лица Земли.

Сантини и его коллеги заметили, что состояние многих видов животных, которых они активно изучали, часто недооценивалось Красной книгой. Несмотря на резкое сокращение в их численности и уменьшение ареала обитания, они были занесены в категорию "уязвимых" видов, которым угрожала лишь минимальная опасность вымирания, или вообще в число "таксонов минимального риска".

Это натолкнуло их на идею проверить, как обстоят дела с другими видами млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб и беспозвоночных, используя компьютерные модели, вычисляющие вероятность исчезновения того или иного представителя флоры и фауны по тому, как меняется их ареал обитания, численность и какие преграды мешают их распространению.

В целом, "рейтинги вымирания", сформулированные экспертами Международного союза охраны природы, почти полностью совпали с предсказаниями Сантини и его коллег. С другой стороны, Красная книга, как показали расчеты ученых, значительно недооценивает общее число вымирающих видов — их оказалось на шесть сотен больше, чем предполагали ее авторы.

Их отсутствие в этом списке связано с двумя вещами. Во-первых, Красная книга обновляется достаточно редко, а животные в последние годы начали вымирать все быстрее. Во-вторых, статистические методы экспертов Международного союза охраны природы, как считают ученые, успели устареть за последние 25 лет и сегодня они не справляются с этой задачей.

По этой причине Сантини и его коллеги надеются на то, что их методика будет в ближайшее время включена в официальный арсенал экологов, работающих над составлением этого списка животных.

С этой идеей, как передает пресс-служба Красной книги, согласны ее эксперты, планирующие начать использовать компьютерные и спутниковые карты ареалов обитания животных в самое ближайшее время.