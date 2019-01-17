В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности

One of our favourite finds. Not much more than an inch long, this tiny message was originally attached to a fish by scientists in Murmansk, Russia in the early 70s. Over 40 years later it was found on a Cornish beach during a clean-up. pic.twitter.com/enygFw41Tf— Lego Lost At Sea (@LegoLostAtSea) 16 января 2019 г. Во время очистки пляжа Корниш Бич в столице Арабских Эмиратов Абу-Даби была обнаружена капсула размером в несколько сантиметров с посланием мурманских ученых, занимающихся исследованием морских биоресурсов. Об этом в своем твиттере сообщили участники сообщества, которые пишут книгу о поисках 5 миллионов фрагментов детского конструктора, которые в 1997 году попали в море из контейнера, упавшего с борта судна.

Послание представляет собой листок с текстом на русском и английском языках, отпечатанным на пишущей машинке. Судя по всему, капсула была прикреплена к рыбе, поскольку в тексте ученые просят прислать этот листок в мурманский НИИ, изучающий рыбное хозяйство. Также ученые просят прислать ушные камни этой рыбы. Тому, кто выполнит содержащуюся в записке просьбу, обещано вознаграждение.

Предположительно, записка была написана около 50 лет назад, в конце минувшего столетия.

— Это не капсула, а метка для рыбы, — уточнил сотрудник НИИ Евгений Шамрай. — Судя по всему, она действительно принадлежит нашей организации. Такие метки действительно использовались в 70-х годах. Метка имеет номер, и мы проверим, когда и какую рыбу пометили с ее помощью.

По словам специалиста, использование подобных меток — распространенный метод научных исследований, который активно используется и сейчас. С его помощью ученые определяют пути перемещения рыбы в океане, выясняют, как она растет и кому служит пищей. Сегодня метки с текстом на бумаге уже не используются, поскольку технологии не стоят на месте. Крупных рыб — например, акул и тунцов — ученые могут метить радиометками, посылающими радиосигнал и позволяющими отслеживать перемещение "обладательницы" метки постоянно. Для более мелкой рыбы существуют электронные метки, которые вводятся в полость тела рыбы.