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В ОАЭ нашли послание мурманских ученых полувековой давности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Во время очистки пляжа Корниш Бич в столице Арабских Эмиратов Абу-Даби была обнаружена капсула размером в несколько сантиметров с посланием мурманских ученых, занимающихся исследованием морских биоресурсов. Об этом в своем твиттере сообщили участники сообщества, которые пишут книгу о поисках 5 миллионов фрагментов детского конструктора, которые в 1997 году попали в море из контейнера, упавшего с борта судна.
Послание представляет собой листок с текстом на русском и английском языках, отпечатанным на пишущей машинке. Судя по всему, капсула была прикреплена к рыбе, поскольку в тексте ученые просят прислать этот листок в мурманский НИИ, изучающий рыбное хозяйство. Также ученые просят прислать ушные камни этой рыбы. Тому, кто выполнит содержащуюся в записке просьбу, обещано вознаграждение.
Предположительно, записка была написана около 50 лет назад, в конце минувшего столетия.
— Это не капсула, а метка для рыбы, — уточнил сотрудник НИИ Евгений Шамрай. — Судя по всему, она действительно принадлежит нашей организации. Такие метки действительно использовались в 70-х годах. Метка имеет номер, и мы проверим, когда и какую рыбу пометили с ее помощью.
По словам специалиста, использование подобных меток — распространенный метод научных исследований, который активно используется и сейчас. С его помощью ученые определяют пути перемещения рыбы в океане, выясняют, как она растет и кому служит пищей. Сегодня метки с текстом на бумаге уже не используются, поскольку технологии не стоят на месте. Крупных рыб — например, акул и тунцов — ученые могут метить радиометками, посылающими радиосигнал и позволяющими отслеживать перемещение "обладательницы" метки постоянно. Для более мелкой рыбы существуют электронные метки, которые вводятся в полость тела рыбы.
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Наука и техника , Наука , Евгений Шамрай , Абу-Даби , ОАЭ
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