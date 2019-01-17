Более 700 млн адресов электронной почты утекли в Сеть

Австралийский эксперт по веб-безопасности Трой Хант обнаружил базу данных с почти 773 миллионами уникальных адресов электронной почты и почти 22 миллионами уникальных паролей. Эксперт благодаря сообщениям нескольких пользователей нашёл её на сервисе для загрузки файлов MEGA.

«Коллекция #1», как её назвал Хант, состоит из 12 000 файлов и весит 87 Гб. База данных помимо прочего включает в себя более 1,1 млрд уникальных комбинаций e-mail и паролей. Все данные были собраны при помощи множества различных индивидуальных утечек из буквально тысяч источников. По словам эксперта, все файлы были удалены с MEGA, но их всё ещё можно найти на популярном хакерском форуме, который Хант отказался назвать.

Пользователи могут проверить на специальном сайте «Have I Been Pwned?», оказался ли их адрес в «Коллекции #1». Как отметил эксперт, утечка не обошла стороной и его — он обнаружил e-mail и пароль, которые использовал много лет назад. В случае утвердительного ответа системы Хант посоветовал юзерам сменить пароль.

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