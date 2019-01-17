Большинство диких видов кофе вымирает

Из 124 диких видов кофейного дерева 75 (60%) находятся под угрозой исчезновения из-за комбинации изменений климата, болезней и уничтожения лесов. Ученые призывают наращивать усилия по сохранению этих видов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Кофе является самым популярным напитком в мире — в день на Земле его выпивают свыше двух миллиардов чашек. На данный момент есть два основных культивируемых вида этого растения — аравийский, из которого получается сорт Арабика, и конголезский, зерна которого превращают в Робусту. Однако для обеспечения защиты от вредителей, болезней и меняющихся условий, необходимо иметь возможность скрещивать растение с дикими видами.

В новой работе сотрудники Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) использовали комбинацию компьютерного моделирования и исследований на местах, чтобы оценить перспективы всех 124 известных видов кофейного дерева. Оказалось, что больше половины находятся в опасности: 13 видов получили статус «на грани полного исчезновения», 40, в том числе арабика, — «вымирающие», и 22 — «уязвимые». Авторы называют род кофейных деревьев одной из групп растений, находящихся в наибольшей опасности, потому что ареал многих видов очень ограничен, в некоторых случаях вплоть до размера футбольного поля.

Исследование климата в Эфиопии за последние 40 лет указывает на продолжающееся уничтожение естественной среды обитания для аравийского кофе.

«Многие охраняемые районы не справляются с сохранение разнообразия, содержащегося в их границах, поэтому требуются работающие планы управления, чтобы сохранить эти виды», — пишут авторы в статье.

Однако ученые отмечают, что ситуацию можно изменить. Тем не менее, если не принимать необходимые шаги сейчас, в долгосрочной перспективе будущее кофе очень туманно.