Российские ученые предложили создать космические «паровозы»

Группа российских ученых заявила о целесообразности использования для космических полетов газового ракетного двигателя, который работает на водяном пару.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на тезисы к докладу от сотрудников Института астрономии РАН, НПО имени Лавочкина и СпбПУ, подготовленный к Королевским чтениям, в состав космических аппаратов ученые собираются включить концентратор солнечного изучения.

Конструкцию предлагается сделать развертываемой, она будет компактной за счет того, что в ней можно использовать зеркальные пленочные покрытия.

Солнечное излучение исследователи планируется направлять на камеру, где нагревается водяной пар ракетного двигателя. Температуру пара исследователи считают нужно выбрать такой, чтобы двигатель мог работать несколько лет.

Использовать паровые двигатели исследовательская группа предлагает для создания небольших спутников, выполняющих различные задачи на околоземном космическом пространстве.