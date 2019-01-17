Военный эксперт назвал возможные цели ПРО США в космосе

По мнению эксперта, США стремятся распознавать российские баллистические ракеты в космосе.

Системы ПРО США в космосе будут обнаруживать российские баллистические ракеты, а также обнаруживать российские гиперзвуковые комплексы. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что в США всерьез задумались о размещении объектов ПРО в космосе.

«Это действительно очень плохой знак. О том, что США планируют милитаризировать космос, было известно давно. Понятное дело, что нужен был предлог, под которым они начнут это делать. Американские генералы запросили побольше вывести спутников, которые будут обнаруживать российские баллистические ракеты. Эти же спутники должны обнаруживать российские гиперзвуковые комплексы», — рассказал «Звезде» Леонков.

По мнению военного эксперта, такой шаг со стороны Америки может привести к дальнейшему развитию оружия в космосе.

«За средствами обнаружения идут всегда средства поражения. Работы по созданию такого оружия в Америке ведутся, начиная с 2005 года. Рассматриваются различные системы, которые будут перехватывать либо части баллистических ракет, либо боеголовки, которые могут оказаться в космическом пространстве», — добавил Леонков.

Ранее в Белом доме сообщили о подготовке доклада о системе ПРО, в котором основной акцент будет сделан на размещении в космосе спутников и систем перехвата. Речь идет в том числе о разработке размещения в космосе систем перехвата и спутников с лазерными установками.