На космодроме Восточный ищут блох, тараканов и клещей

Новый российский космодром Восточный планируется обследовать в поисках блох, тараканов и клещей, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

В документе на оказание услуг "по обследованию объектов и территорий на заселенность синантропными членистоногими для нужд МСЧ [медицинская санитарная часть] космодрома ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими".

Стоимость контракта — 45 тысяч рублей. Контракт рассчитан до конца 2019 года.

К синантропным членистоногим относятся тараканы, сверчки, муравьи, блохи, клещи, клопы, вши, мухи, комары.