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На космодроме Восточный ищут блох, тараканов и клещей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый российский космодром Восточный планируется обследовать в поисках блох, тараканов и клещей, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
В документе на оказание услуг "по обследованию объектов и территорий на заселенность синантропными членистоногими для нужд МСЧ [медицинская санитарная часть] космодрома ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими".
Стоимость контракта — 45 тысяч рублей. Контракт рассчитан до конца 2019 года.
К синантропным членистоногим относятся тараканы, сверчки, муравьи, блохи, клещи, клопы, вши, мухи, комары.
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