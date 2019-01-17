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Специалисты ФПИ успешно испытали технологию погружения в анабиоз на мини-пигах 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) успешно погрузили мини-пигов (порода карликовых свиней) в искусственный анабиоз на 12 часов. Эта технология в будущем поможет спасти людей при аварии на космической станции, подводной лодке или ранении на поле боя. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фонда.
"В рамках проекта проводились эксперименты с крысами, кроликами и мини-пигами. Заданное время погружения в анабиоз для мини-пигов составило 12 часов", — сказали в ФПИ.
По словам пресс-службы, в ходе эксперимента были зафиксированы уменьшение частоты сердечных сокращений, снижение кровяного давления, потребления кислорода и температуры тела животных на 3-4 градуса.
"Таким образом, мы доказали, что технологии погружения в искусственный анабиоз эффективно работают и с крупными животными", — подчеркнули в ФПИ.
В пресс-службе уточнили, что по прошествии определенного времени (до 15 часов) животные самостоятельно возвращались к нормальному состоянию, активно двигались, охотно принимали воду и пищу.
Также в ФПИ отметили, что на сегодняшний день проект уже завершен и сейчас ведется работа по передаче его результатов потенциальным потребителям.

Технология искусственного анабиоза

Искусственный анабиоз предполагает введение подопытным животным специального препарата. При его введении последовательно снижаются частота сердечных сокращений, дыхательных движений, уровень потребления кислорода организмом и температура.
В перспективе препарат можно применять при критических ситуациях, возникающих в замкнутых пространствах (подводная лодка, космическая станция или шахта). Получив повреждения или не имея достаточно кислорода для дыхания, человек с помощью препарата замедлит функции своего организма и дождется помощи. Средство также позволит сохранить жизнь раненному в бою солдату до момента его доставки к месту оказания квалифицированной медицинской помощи.
Препарат не является лечебным, технология лишь продлевает "золотой час" (период времени после тяжелой травмы, в рамках которого еще можно оказать эффективную помощь). В случае с человеком это время может быть продлено минимум на четыре часа.
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Наука и техника , Фонд перспективных исследований
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