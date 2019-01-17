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Смартфоны LG будут складываться и «наращивать» экран при помощи модулей 

Ридус + ещё 4 32 минуты назад
Фото: Twitter
В конце февраля пройдет выставка MWC 2019, на которую многие технологические гиганты привезут свои новинки. Компания LG также участвует в мероприятии и, согласно последним «утечкам», покажет там два инновационных смартфона.
Первым окажется складывающаяся модель, которая составит конкуренцию Samsung Galaxy X и Motorola RAZR. В отличие от них, он не получит гибкий экран — вместо него две дисплейные панели будут складываться в одну большую. Похожая схема уже использовалась в складном ZTE Axon M, но модель LG избавится от зазора между экранами. Также компания обещает, что новинка будет дешевле чем складные устройства Samsung и Motorola. Стоимость смартфона не превысит 900 долларов, когда за конкурентов придется выложить более 1500 долларов.
Помимо складного смартфона, LG привезет на выставку флагман G8. В нем компания вернется к идее модульности, которую забросила после неудачного G5. Новинка получит подключаемый аксессуар, который увеличит диагональ экрана до 7 дюймов. Проще говоря, смартфон будет превращаться в планшет. Ожидается, что LG G8 получит новый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, а его ценник уложится в 900 долларов.
Учитывая ряд совпадений в сведениях о двух смартфонах, есть вероятность, что это одно и то же устройство. Как обстоят дела на самом деле, узнаем в ходе выставки MWC.
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Наука и техника , Гаджеты , Qualcomm
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